Создание рейтингового агентства БРИКС откладывается до 2020-х годов

По ее оценке, даже если процесс формирования агентства ускорится, то маловероятно, что операционная фаза его работы начнется даже в 2019 году. «Это юридически сложная тема — необходимо заключение межгосударственных соглашений, возможно даже более чем пяти стран, в том случае если агентство будет расположено за пределами стран БРИКС», — отметила Трофимова.

Сейчас для будущего агентства предполагается особая уникальная форма наднационального юрлица, которое, возможно, будет регулироваться особыми межгосударственными соглашениями, сказала глава АКРА. «Такие документы готовятся не один месяц, а работа над ними еще и не начиналась», — сообщила Трофимова.

По ее словам, дальше очень сложным этапом будет создание именно операционной инфраструктуры, набор кадров, разработка методологий. «Только на это может уйти от года до двух. Поэтому мы все-таки говорим о некой обозримой, но не самой близкой перспективе — скорее всего, агентство БРИКС начнет работу не раньше начала 2020-х годов», — считает Трофимова.

Деловой форум БРИКС пройдет 25 июля в Йоханнесбурге , ЮАР. 22 и 23 июля, перед форумом, в городе Дурбан состоятся заседания Делового совета стран БРИКС. На этой серии мероприятий пройдет очередной раунд переговоров по принципам создания рейтингового агентства БРИКС. АКРА выступает переговорщиком по проекту создания объединенного агентства.

Полностью интервью гендиректора рейтингового агентства АКРА Екатерины Трофимовой читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 18 июля 2018 года.