Открыт прием заявок на конкурс финтех-стартапов в рамках Finopolis 2018

ТАСС , 17 июля. В рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 уже в четвертый раз пройдет конкурс финтех-стартапов, прием заявок открыт.

Подать заявку могут команды, предлагающие новые решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.

Отбор будет производить компетентное жюри, в которое войдут представители крупнейших финансовых компаний России

Десять финалистов отправятся в Сочи , где поборются в финале за гранты на развитие бизнеса — 1, 2 и 3 млн рублей за третье, второе и первое место соответственно.

Подробнее о конкурсе — http://finopolis.ru/startups/

Форум организован Банком России при поддержке Фонда Росконгресс.

Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока , что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org