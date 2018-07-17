Открыт прием заявок на конкурс финтех-стартапов в рамках Finopolis 2018 

ТАСС, 17 июля. В рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 уже в четвертый раз пройдет конкурс финтех-стартапов, прием заявок открыт.
Подать заявку могут команды, предлагающие новые решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.
Отбор будет производить компетентное жюри, в которое войдут представители крупнейших финансовых компаний России.
Десять финалистов отправятся в Сочи, где поборются в финале за гранты на развитие бизнеса — 1, 2 и 3 млн рублей за третье, второе и первое место соответственно.
Подробнее о конкурсе — http://finopolis.ru/startups/
Форум организован Банком России при поддержке Фонда Росконгресс.
Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
www.roscongress.org