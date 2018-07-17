В Башкирии автомобили будут эвакуировать за долги от трех тысяч рублей 

На сегодняшний день жители Башкирии накопили долгов на 88 миллиардов рублей. Большая часть приходится на задолженности по кредитам физических лиц — около 30 миллиардов. Далее список продолжает сфера ЖКХ — 1,2 миллиарда рублей, по сумме долгов за коммуналку Башкирия относительно других регионов России, занимает 15 место.
— Кроме того, увеличилось поступления документов, касающиеся штрафов по линии ГИБДД, за последние шесть месяцев поступило буквально 50 тысяч таких бумаг. Особенно был пик в мае-апреле, но, к счастью, он прошел, — отметил главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов. — Но при этом растет дисциплина по платежам штрафов. Если в 2016 году добровольно было погашено 84 тысяч штрафов, а в 2017 году –170 тысяч, то по итогам первого полугодия 2018-ого таких граждан стало 217 тысяч. Однако самыми действенными по-прежнему остаются принудительные меры, такие как: арест имущества (в этом году он был наложен на 10, 5 тысяч объектов), ограничение выезда за пределы Российской Федерации (сейчас невыездными являются 93 тысяч жителей республики), привлечение к административной и даже уголовной ответственности. И еще одно нововведение — теперь даже за небольшие долги, которые будут составлять более трех тысяч рублей, эвакуаторы будут вправе отбуксировать ваш автомобиль на штрафстоянку.