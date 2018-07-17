Ещё
В Башкирии автомобили будут эвакуировать за долги от трех тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии автомобили будут эвакуировать за долги от трех тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На сегодняшний день жители Башкирии накопили долгов на 88 миллиардов рублей. Большая часть приходится на задолженности по кредитам физических лиц — около 30 миллиардов. Далее список продолжает сфера ЖКХ — 1,2 миллиарда рублей, по сумме долгов за коммуналку Башкирия относительно других регионов России, занимает 15 место.
— Кроме того, увеличилось поступления документов, касающиеся штрафов по линии ГИБДД, за последние шесть месяцев поступило буквально 50 тысяч таких бумаг. Особенно был пик в мае-апреле, но, к счастью, он прошел, — отметил главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов. — Но при этом растет дисциплина по платежам штрафов. Если в 2016 году добровольно было погашено 84 тысяч штрафов, а в 2017 году –170 тысяч, то по итогам первого полугодия 2018-ого таких граждан стало 217 тысяч. Однако самыми действенными по-прежнему остаются принудительные меры, такие как: арест имущества (в этом году он был наложен на 10, 5 тысяч объектов), ограничение выезда за пределы Российской Федерации (сейчас невыездными являются 93 тысяч жителей республики), привлечение к административной и даже уголовной ответственности. И еще одно нововведение — теперь даже за небольшие долги, которые будут составлять более трех тысяч рублей, эвакуаторы будут вправе отбуксировать ваш автомобиль на штрафстоянку.
ufa1.ru: последние новости
Начата доследственная проверка: прокуратура заинтересовалась фотографиями учалинского врача «В заложниках – 30 человек»: в Уфе «обезвредили» банду террористов В Башкирии преступники выкрали из храма золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17339
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Крымский мост закроют из-за Расторгуева163
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде52
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение