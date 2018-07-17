Девять кварталов истории Дербента

Самая старая часть Дербента спускается к морю прямо от стен неприступной древней крепости Нарын-Кала. Здесь начинаются магалы — кварталы из одно-двухэтажных домов, стоящих вплотную друг к другу, с узкими извилистыми улочками. В самый верхний 9-й магал можно попасть по хорошо утоптанной тропе, идущей вдоль северной крепостной стены.

"Эта стена шла до самого моря, к ней и примыкал первый ряд домов, которые строили вплотную к стене. Маленькие окна и двери закрывались наглухо. Если грозила опасность, такой дом превращался в крепость", — рассказывает корреспонденту ТАСС местный житель Мираббас Сеидов, чьи предки, по его словам, жили здесь больше 700 лет назад.

Плоские крыши и площади

Старожил говорит, что крыши домов в магальной части города всегда были плоскими — их заливали специальным составом, похожим на современный битум. Правда, в последние годы в магалах появились и двускатные крыши, и довольно внушительные особняки, и пластиковые рамы в окнах, вставленные в стены из древнего камня. А маленькие площади — годеканы — превратились в стоянки для машин.

"Я сам житель 6-го магала и с детства помню, что люди всегда собирались здесь. Такие места сами исторически сложились. Конечно, хочется как-то красиво это сделать, тем более что люди и сейчас собираются здесь по вечерам", — показывает Сеидов один из таких годеканов, частично заставленных машинами.

Сеидов — сотрудник управления ЖКХ Дербента. Сейчас он вместе с коллегами участвует в подготовке к реконструкции магальной части города, которую планируется начать уже в ближайшее время.

"Начинать будем как раз отсюда, сверху — от крепости до Джума-мечети (древнейшая мечеть России , одна из главных достопримечательностей Дербента — прим. ТАСС), где проходит большинство туристических маршрутов. Часть территории ниже мечети уже привели в порядок к 2000-летию Дербента. Теперь мы будем делать верхнюю часть, потом — все, что ниже", — поясняет он.

Под ногами каменная мостовая — по словам местных, кладке не меньше 40 лет. Через несколько десятков метров ее сменяет асфальт в весьма плачевном состоянии. «Выше дорога вовсе немощеная. Если идет более или менее сильный дождь, текут потоки воды, все смывает. Тут будем делать мощение, ливневую канализацию, электричество менять — старые столбы, сколько себя помню, тут стоят, при сильном ветре скрипят, упасть могут», — говорит собеседник ТАСС.

Пешком вниз от крепости

В этом году Дербент стал победителем конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России, который проводился Минстроем РФ . Проект реконструкции магалов получит финансирование в сумме 50 млн рублей из федерального бюджета.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ города Шамиля Рашидова, на реконструкцию всей магальной части Дербента требуется около 200 млн рублей. Поэтому сначала решено привести в порядок часть этой территории. Это обойдется в 67 млн рублей — кроме федерального финансирования предусмотрено участие муниципалитета, а также привлечение частных инвестиций.

"В настоящее время мы приступаем к топосъемке и разработке проектно-сметной документации. Будет разработан дизайн-код фасадов, навигация для туристов, предусмотрено строительство детской площадки", — пояснил Рашидов ТАСС.

Как рассказал агентству врио главы города Энрик Муслимов, чтобы привлечь финансирование для реконструкции оставшейся части, в следующем году городские власти снова будут подавать заявку на конкурс Минстроя РФ. А если заявка не выйдет в победители, намерены самостоятельно найти инвестора.

По словам Муслимова, реализация проекта создаст более комфортные условия для жителей Старого города, а также повысит его туристическую привлекательность.

"Сейчас туристы на машинах подъезжают к Нарын-Кале, осматривают крепость, снова садятся в машины и уезжают обратно. Смысл проекта в том, чтобы, посетив крепость, люди комфортно спускались вниз пешком по этой старинной части города. Мы хотим расширить там общественные пространства и дать возможность больше пользоваться ими. Это не только улицы, проезжая часть и тротуары — это и скамейки, и освещение, и спортивные, детские площадки, и сувенирные лавки, в которых туристы могли бы купить местную продукцию", — говорит врио главы Дербента.

Этнодома и другой малый бизнес

По замыслу местных властей, реконструкция дербентских магалов даст дополнительный стимул развитию малого бизнеса на этой территории.

"Мы предложим людям такой вариант малого бизнеса — если у кого-то в доме есть одна-две свободных комнаты, мы предложим сделать в них «этнодома» — азербайджанский, лезгинский, табасаранский, — в которых туристы могли бы познакомиться с укладом жизни этих народов, национальными ремеслами, кухней", — говорит Муслимов.

Реализовать такие планы можно только при полной поддержке и участии самих местных жителей. Поэтому городские власти решили создать общественную группу, в которую войдут инициативные жители магалов. Планируется, что они будут в том числе контролировать ход строительных работ и соблюдение требований проекта.

"Одно из требований — сохранение магалов в первозданном виде. Мы ни в коем случае не должны нарушить архитектуру, это самое ценное, что там есть. Поэтому, например, там не будет никакого асфальта — только мощение натуральным местным камнем", — поясняет Муслимов.

Большинство местных пока мало знают о предстоящей реконструкции. Заур, житель 9-го магала, недавно затеял ремонт в собственном доме. Во внутренний двор смотрит новенькое пластиковое окно. Услышав, что его квартал скоро начнут приводить в порядок, Заур заявляет, что идею поддерживает.

"Это, конечно, было бы красиво — сделать, как раньше было. Вот эти новые пластиковые окна — не такие красивые, должны быть деревянные. Если мне скажут, я тоже деревянное поставлю!" — обещает он.