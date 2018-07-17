«Это татуаж?»: яркий макияж Джанабаевой вызвал переполох в соцсети

39-летняя Альбина Джанабаева редко радует поклонников свежими снимками в своем микроблоге. Поэтому фанаты пристально рассмотрели новые фотографии в Instagram артистки, отметив, что супруга Валерия Меладзе сменила имидж.

После ухода из группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева всю себя посветила семье и воспитанию сыновей: 14-летнего Константина и 4-летнего Луки. Певица из секс-символа превратилась в идеальную супругу и заботливую маму. Рыженькая из «ВИА Гры» обзавелась домом и свила уютное гнездышко. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе живут душа в душу. Их брак стал одни из самых крепких и гармоничных союзов отечественного шоу-бизнеса.

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В свои 39 лет Альбина Джанабаева выглядит значительно моложе своих ровесниц благодаря стройной фигуре и отсутствию мимических морщин. Певица следит за своей внешностью и модными тенденциями. На одном из свежих снимков артистка запечатлена на фоне ромашек. Поклонники отметили, что певица сменила имидж: Альбина редко пользуется косметикой, однако для фотосессии выбрала яркий макияж. Обратили внимание фанаты и на губы певицы, заподозрив, что Альбина сделал татуаж.

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«Это татуаж?!», «Очень сочно», «Меладзе наверное ревнует супругу, такая красавица», «Самая стильная», «Яркий макияж молодит на десять лет, тот редкий случай, когда косметика творит чудеса», «Восхитительная мама двоих сыновей», «Такой женщиной можно гордиться и восхищаться ее красотой и утонченностью», — отметили поклонники.