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Агрегаторы привлекут к ответственности при онлайн-продаже товаров
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Агрегаторы привлекут к ответственности при онлайн-продаже товаров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Государственная дума РФ приняла во втором чтении документ, который вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» об усилении защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через сеть Интернет.
В «Единой России» прокомментировали принятие поправок в закон. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Денис Кравченко считает, что внесение изменений в документ позволит сделать еще один шаг к более цивилизованному рынку онлайн-торговли, так как закон защитит граждан.
Также Кравченко подчеркнул, что на сегодняшний день в Интернете работают товарные агрегаторы, которые являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. Однако они не несут ответственность за то, что продают.
«В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату» — отметил он.
Законопроект предусматривает, что такие агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. В связи с этим любой покупатель получит возможность взыскать денежные средства, если ему будет доставлен некачественный товар или оказана некачественная услуга. Такое право он получит в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования.
«Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей», — уточнил депутат.
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