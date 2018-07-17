Агрегаторы привлекут к ответственности при онлайн-продаже товаров

Государственная дума РФ приняла во втором чтении документ, который вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» об усилении защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через сеть Интернет.

«Единой России» прокомментировали принятие поправок в закон. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Денис Кравченко считает, что внесение изменений в документ позволит сделать еще один шаг к более цивилизованному рынку онлайн-торговли, так как закон защитит граждан.

Также Кравченко подчеркнул, что на сегодняшний день в Интернете работают товарные агрегаторы, которые являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. Однако они не несут ответственность за то, что продают.

«В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату» — отметил он.

Законопроект предусматривает, что такие агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. В связи с этим любой покупатель получит возможность взыскать денежные средства, если ему будет доставлен некачественный товар или оказана некачественная услуга. Такое право он получит в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования.

«Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей», — уточнил депутат.