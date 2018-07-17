Кудрин признался, что любит прогуляться пешком по Ильинке

"Большая Никитская очень преобразилась, я там часто бываю. Конечно, есть одно место, которое связано с мое предыдущей работой, — это Ильинка и Биржевая площадь, которая тоже преобразилась. Я там часто гулял после работы", — рассказал Кудрин, отвечая на вопрос о своих самых любимых пешеходных маршрутах по Москве.

Он сказал, что развитие городской среды сегодня в большой степени связано с развитием инноваций, а также с креативными индустриями.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».