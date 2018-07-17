Стартовал девятый этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

Накануне строители завершили укрупнительную сборку и стыковку металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой в результате предыдущих этапов части пролетного строения весом 5875 тонн. По завершении 9-го этапа надвижки конструкция общим весом 7465 тонн и протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию — аванбек) сместится в сторону правого берега реки еще на 81 метр. По завершении всех 11 этапов надвижки русловое пролетное строение протяженностью 559,7 м займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста.

Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода. Ранее было завершено бетонирование пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 м на съезде С-3 будущей развязки на ул. Шоссейной.

На съезде № 9 развязки на ул. Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега р. Самары.

На основном ходе автомобильной дороги (со стороны оз. Гатное) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников и отсыпке насыпи земляного полотна. На участке между мостом через оз. Банное и мостом через р. Самару проводится укрепление готовых откосов насыпи земляного полотна железобетонными плитами.

Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части — 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина — 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной, транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 километра. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все восемь опор моста через реку Самару, пять опор и пролетное строение путепровода на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Продолжается надвижка пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.