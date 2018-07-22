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УФАС возбудило дело о картельном сговоре при закупках медоборудования в Нижнем Новгороде
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УФАС возбудило дело о картельном сговоре при закупках медоборудования в Нижнем Новгороде 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Нижегородское УФАС России заподозрило в картельном сговоре «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика», которые участвовали в закупках медучреждений Нижегородской области на поставку расходных материалов и медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте антимонопольного органа.
«Рассматриваемые торговые процедуры обладают признаками сомнительности: большая часть торгов проходила без снижения начальной (максимальной) цены, либо с минимальным ее снижением», — говорится в сообщении ведомства.
Компании подозреваются в нарушении п.2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
Финансовый объем заключенных сделок уточняется, они проводились с 2016 по 2017 год включительно. Ведомство продолжает расследование.
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