УФАС возбудило дело о картельном сговоре при закупках медоборудования в Нижнем Новгороде

Нижегородское УФАС России заподозрило в картельном сговоре «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика», которые участвовали в закупках медучреждений Нижегородской области на поставку расходных материалов и медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте антимонопольного органа.

«Рассматриваемые торговые процедуры обладают признаками сомнительности: большая часть торгов проходила без снижения начальной (максимальной) цены, либо с минимальным ее снижением», — говорится в сообщении ведомства.

Компании подозреваются в нарушении п.2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Финансовый объем заключенных сделок уточняется, они проводились с 2016 по 2017 год включительно. Ведомство продолжает расследование.