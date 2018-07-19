Нижегородское УФАС возбудило дело о картельном сговоре 

Нижегородское УФАС возбудили дело по признакам картельного сговора на рынке поставок медицинского оборудования и медицинских изделий, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, в сфере закупок медицинской техники зафиксирован «взрывной рост картелей». В первую очередь сотрудники антимонопольного ведомства в регионах проверяют закупки в медицинской сфере, а также в сферах строительства дорог, поставки продуктов питания для детских и социальных учреждений.
«В Нижегородской области эти сферы также будут тщательно исследовать с использованием возможностей, которые есть у правоохранительных органов, поскольку ценовые сговоры заключаются тайно, законспирировано», — сообщил Андрей Тенишев.
По словам руководителя Нижегородского УФАС России Михаила Теодоровича, специалисты уже собрали значительный объем информации о деятельности картелей. На брифинге 18 июля руководитель регионального управление антимонопольного ведомства подписал в присутствии журналистов приказ о возбуждении дела по признакам картельного сговора на рынке поставок медицинских изделий и оборудования.
«Это чрезвычайно капиталоемкий рынок, весьма социально чувствительный. Именно к таким рынкам, в первую очередь, должно быть привлечено наше внимание», — отметил Михаил Теодорович.