Префект Зеленограда встретил делегацию из Китая

Перед началом беседы гостям продемонстрировали короткий фильм о Зеленограде — наш округ с высоты птичьего полета.

Префект А. Смирнов от лица всего научно-производственного комплекса Зеленограда выразил гостям благодарность за теплый прием во время визита зеленоградской делегации в Китай в прошлом году и подчеркнул, что предприятия округа плодотворно сотрудничают с китайскими партнерами и имеют общее желание развивать это сотрудничество. Администрация округа, по словам префекта, старается максимально способствовать развитию взаимовыгодного партнерства.

В ответном слове представители китайской делегации также поблагодарили за прием, оказанный им в Зеленограде, и отметили, что за последний год наш округ заметно продвинулся в развитии высокотехнологичных предприятий.

— На нас произвели глубокое впечатление фирмы, на которых мы побывали. Бесспорно, нам есть чему у вас учиться, есть перспективы для сотрудничества, — сказал глава одного из промышленных предприятий г. Суйхуа. — Мы обратим самое пристальное внимание на развитие партнерских отношений с вашим округом.

В свою очередь, префект А. Смирнов поинтересовался, как развивается фирма по производству приборных панелей для автомобилей (в прошлом году во время визита в Китай она была представлена нашей делегации), и был поражен, узнав, что всего за год небольшой семейный бизнес вышел на первые места в мире по своему направлению.

— Вы развиваетесь просто невиданными темпами, — сказал Анатолий Николаевич. — В свое время и наш город был построен очень быстро, и очень быстро стал выдавать необходимую для страны продукцию.

Префект подчеркнул, что благодаря помощи мэра Москвы 2018 год стал годом российско-китайского регионального сотрудничества, так что для дальнейшего развития кооперации заложена хорошая основа.

Автор и фото: Иван Лазаревич