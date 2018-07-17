Префект Зеленограда встретил делегацию из Китая 

В префектуре округа состоялась встреча делегации КНР из города Суйхуа с префектом Анатолием Смирновым. Во встрече принимали участие заместитель префекта Андрей Новожилов, генеральный директор Казенного предприятия города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» Владимир Зайцев, директор по международным и межрегиональным отношениям Казенного предприятия города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» Юрий Савкин. Китайскую сторону представляли мэр правительства города Суйхуа Чжан Цзылинь, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй, представители бизнес-сообщества г. Суйхуа.
Перед началом беседы гостям продемонстрировали короткий фильм о Зеленограде — наш округ с высоты птичьего полета.
Префект А. Смирнов от лица всего научно-производственного комплекса Зеленограда выразил гостям благодарность за теплый прием во время визита зеленоградской делегации в Китай в прошлом году и подчеркнул, что предприятия округа плодотворно сотрудничают с китайскими партнерами и имеют общее желание развивать это сотрудничество. Администрация округа, по словам префекта, старается максимально способствовать развитию взаимовыгодного партнерства.
В ответном слове представители китайской делегации также поблагодарили за прием, оказанный им в Зеленограде, и отметили, что за последний год наш округ заметно продвинулся в развитии высокотехнологичных предприятий.
— На нас произвели глубокое впечатление фирмы, на которых мы побывали. Бесспорно, нам есть чему у вас учиться, есть перспективы для сотрудничества, — сказал глава одного из промышленных предприятий г. Суйхуа. — Мы обратим самое пристальное внимание на развитие партнерских отношений с вашим округом.
В свою очередь, префект А. Смирнов поинтересовался, как развивается фирма по производству приборных панелей для автомобилей (в прошлом году во время визита в Китай она была представлена нашей делегации), и был поражен, узнав, что всего за год небольшой семейный бизнес вышел на первые места в мире по своему направлению.
— Вы развиваетесь просто невиданными темпами, — сказал Анатолий Николаевич. — В свое время и наш город был построен очень быстро, и очень быстро стал выдавать необходимую для страны продукцию.
Префект подчеркнул, что благодаря помощи мэра Москвы 2018 год стал годом российско-китайского регионального сотрудничества, так что для дальнейшего развития кооперации заложена хорошая основа.
Автор и фото: Иван Лазаревич