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Российские предприятия готовы поставлять ж/д технику за рубеж
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Российские предприятия готовы поставлять ж/д технику за рубеж 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, сегодня уже есть определенные поставки продукции на Запад. Их можно развивать, поскольку большинство производств железнодорожной техники провели соответствующую доработку на предприятиях и применяют современные технологии. «В ОПЖТ мы начинаем работы, пытаемся сконцентрировать производителей сходной продукции на совместное продвижение. Есть ряд предприятий, которые говорят о том, что готовы продвигать продукцию на зарубежные рынки. Раньше у нас все-таки были проблемы с конструкцией железнодорожной техники и технологии производства отставали. Сегодня предприятия в состоянии делать хорошую конструкцию. Внедряют современные технологии производства. Поэтому мы готовы выходить на зарубежные рынки», — пояснил он.
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