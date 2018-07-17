Красота по-викториански: 8 белых блуз с пышными рукавами

В наряде викторианской дамы любая современная женщина (при нынешних-то погодных условиях!) не продержалась бы и десяти минут: с тех пор и нравы, и силуэты стали к счастью гораздо свободней. Но что-то привлекательное в торжественной строгости одежде того времени по-прежнему остается. Так что некоторые элементы этого стиля позаимствовать все-таки стоит. Например, блузы с пышными рукавами, богатой отделкой и воротниками-стойками в современность впишутся на ура. Высокие воротники, впрочем, деталь опциональная — в +30 к такому совсем не тянет.