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В Кабардино-Балкарии почти на 10% возросла урожайность зерна
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В Кабардино-Балкарии почти на 10% возросла урожайность зерна 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Рост урожайности зерна в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году превышает показатели прошлого года почти на 10%, сообщили во вторник ТАСС в региональном минсельхозе.
"Сейчас идет уборочная компания, нам предстоит убрать колосовых, зерновых и зернобобовых культур по республике, без учета кукурузы, почти на 67 тыс. га. Кампания перевалила за свой экватор, убрали более 52%, урожайность равна 35 центнерам с гектара, что составляет 109,3% к уровню прошлого года", — сказали в министерстве.
Среднегодовое производство зерна за последние два года в КБР стабильно превышает 1 млн тонн зерна.
"В общем объеме производства зерна в 2018 году доля пшеницы прогнозируется в объеме 151,7 тыс. тонн, в том числе продовольственной пшеницы 3 и 4 класса — 37,5 тыс. тонн (25%)", — отметили в ведомстве.
Предприятия консервной отрасли также ведут заготовку и переработку овощной продукции. На 1 июля произвели 86,2 млн условных банок (100,3% к аналогичному периоду прошлого года), переработано 35 тыс. тонн овощей.
Всего за первое полугодие аграрии КБР произвели продукции на 10,6 млрд рублей или почти 103% к аналогичному периоду прошлого года.
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