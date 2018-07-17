В Кабардино-Балкарии почти на 10% возросла урожайность зерна

НАЛЬЧИК , 17 июля. / ТАСС /. Рост урожайности зерна в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году превышает показатели прошлого года почти на 10%, сообщили во вторник ТАСС в региональном минсельхозе.

"Сейчас идет уборочная компания, нам предстоит убрать колосовых, зерновых и зернобобовых культур по республике, без учета кукурузы, почти на 67 тыс. га. Кампания перевалила за свой экватор, убрали более 52%, урожайность равна 35 центнерам с гектара, что составляет 109,3% к уровню прошлого года", — сказали в министерстве.

Среднегодовое производство зерна за последние два года в КБР стабильно превышает 1 млн тонн зерна.

"В общем объеме производства зерна в 2018 году доля пшеницы прогнозируется в объеме 151,7 тыс. тонн, в том числе продовольственной пшеницы 3 и 4 класса — 37,5 тыс. тонн (25%)", — отметили в ведомстве.

Предприятия консервной отрасли также ведут заготовку и переработку овощной продукции. На 1 июля произвели 86,2 млн условных банок (100,3% к аналогичному периоду прошлого года), переработано 35 тыс. тонн овощей.

Всего за первое полугодие аграрии КБР произвели продукции на 10,6 млрд рублей или почти 103% к аналогичному периоду прошлого года.