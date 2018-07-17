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Годовая программа жилищного строительства на Дону выполнена на 46%
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Годовая программа жилищного строительства на Дону выполнена на 46% 

АиФ Ростов 59 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Годовая программа жилищного строительства в Ростовской области по итогам шести месяцев 2018 года выполнена на 46,1%.
Согласно информации из официальных источников, за полгода в регионе введено в эксплуатацию 1,076 млн кв. метров жилья, в том числе 421 тыс. кв. метров — предприятиями и организациями, 655 тыс. кв. метров — индивидуальными застройщиками.
Темп ввода жилья относительно аналогичного периода 2017 года составил 101%.
По данным донских властей, в Каменске-Шахтинском, а также Аксайском, Константиновском, Морозовском, Сальском, Семикаракорском и Цимлянском районах программа по вводу жилья выполнена более чем на 60%.
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