Годовая программа жилищного строительства на Дону выполнена на 46%

Годовая программа жилищного строительства в Ростовской области по итогам шести месяцев 2018 года выполнена на 46,1%.

Согласно информации из официальных источников, за полгода в регионе введено в эксплуатацию 1,076 млн кв. метров жилья, в том числе 421 тыс. кв. метров — предприятиями и организациями, 655 тыс. кв. метров — индивидуальными застройщиками.

Темп ввода жилья относительно аналогичного периода 2017 года составил 101%.