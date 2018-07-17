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В Новокузнецке разыскивают мужчину, который не вернулся после работы домой
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В Новокузнецке разыскивают мужчину, который не вернулся после работы домой 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке пропал 37-летний мужчина в спецодежде.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 29 июня Виталий Бондик не вернулся домой после работы. С тех пор его местонахождение не известно.
Рост мужчины около 160 см, телосложение худощавое, глаза голубые, брови густые, волосы светло-русые. Пропавший был одет в рабочую спецодежду.
Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: 8— (3843)-74-14-93, 8— (3843)-57-45-98 либо на телефон «02». Также можно обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов 1а, каб. 231 (управление МВД России по г. Новокузнецку).
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