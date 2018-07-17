В Новокузнецке разыскивают мужчину, который не вернулся после работы домой

Новокузнецке пропал 37-летний мужчина в спецодежде.

Рост мужчины около 160 см, телосложение худощавое, глаза голубые, брови густые, волосы светло-русые. Пропавший был одет в рабочую спецодежду.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: 8— (3843)-74-14-93, 8— (3843)-57-45-98 либо на телефон «02». Также можно обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов 1а, каб. 231 (управление МВД России по г. Новокузнецку).