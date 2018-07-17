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Нижегородцы узнают о безопасности продовольствия при помощи QR-кодов
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Нижегородцы узнают о безопасности продовольствия при помощи QR-кодов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
На упаковке продукции в нижегородских магазинах появятся QR-коды с информацией о происхождении и безопасности товара. Об этом рассказал заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Владимир Слободянюк на пресс-конференции 17 июля.
Согласно информации, с 1 июля начала работу система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Ей подлежат все хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с разведением и выращиванием животных, а также предприятия торговли и общественного питания.
Электронные ветеринарные документы необходимы для обеспечения отслеживаемости качества продукции. Те сельхозтоваропроизводители, которые не зарегистрируют свое предприятие в системе, не смогут реализовать или перерабатывать продукцию на территории всей страны.
“Информация о наличии у производителя электронных ветеринарных документов также будет доступна потребителям. В скором времени на этикетках с продукцией можно будет найти QR-код. Его можно будет считать с помощью специализированного мобильного приложения. Таким образом, потребитель сможет узнать, кто производит продукцию, как ее производят и откуда она пришла, ” — рассказал Владимир Слободянюк.
Отметим, что пока еще нет точной информации, когда продукция с QR-кодом на этикетке появится на прилавках нижегородских магазинов.
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