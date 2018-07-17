Нижегородцы узнают о безопасности продовольствия при помощи QR-кодов

Согласно информации, с 1 июля начала работу система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Ей подлежат все хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с разведением и выращиванием животных, а также предприятия торговли и общественного питания.

Электронные ветеринарные документы необходимы для обеспечения отслеживаемости качества продукции. Те сельхозтоваропроизводители, которые не зарегистрируют свое предприятие в системе, не смогут реализовать или перерабатывать продукцию на территории всей страны.

“Информация о наличии у производителя электронных ветеринарных документов также будет доступна потребителям. В скором времени на этикетках с продукцией можно будет найти QR-код. Его можно будет считать с помощью специализированного мобильного приложения. Таким образом, потребитель сможет узнать, кто производит продукцию, как ее производят и откуда она пришла, ” — рассказал Владимир Слободянюк.

Отметим, что пока еще нет точной информации, когда продукция с QR-кодом на этикетке появится на прилавках нижегородских магазинов.