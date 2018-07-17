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Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram
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Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в блоге социальной сети Facebook.
"Наиболее обсуждаемым игроком на протяжении чемпионата был Лионель Месси, — отмечается в публикации. — Наиболее обсуждаемыми командами на Facebook были сборные Бразилии, Аргентины и Франции". Следом за этими командами идет сборная России, занявшая четвертое место по популярности в обсуждениях пользователей соцсети.
В Instagram наибольшая активность также наблюдалась вокруг профиля Месси. Помимо него, на платформе были популярны нападающий сборной Бразилии Неймар и бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.
В Facebook Неймар также стал вторым футболистом по количеству упоминаний в обсуждениях, а тройку лидеров замкнул португалец Криштиану Роналду.
Чемпионат мира завершился 15 июля — в финальном матче сборная Франции победила команду Хорватии со счетом 4:2.
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