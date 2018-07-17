Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в блоге социальной сети Facebook.

"Наиболее обсуждаемым игроком на протяжении чемпионата был Лионель Месси, — отмечается в публикации. — Наиболее обсуждаемыми командами на Facebook были сборные Бразилии , Аргентины и Франции ". Следом за этими командами идет сборная России, занявшая четвертое место по популярности в обсуждениях пользователей соцсети.

В Instagram наибольшая активность также наблюдалась вокруг профиля Месси. Помимо него, на платформе были популярны нападающий сборной Бразилии Неймар и бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.

В Facebook Неймар также стал вторым футболистом по количеству упоминаний в обсуждениях, а тройку лидеров замкнул португалец Криштиану Роналду