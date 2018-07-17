В Самаре начался второй этап отбора в молодежный кадровый резерв региона 

Кандидаты в состав молодежного резерва управленческих кадров Самарской области теперь должны поработать в командах и подготовить социальные проекты. А именно: разработать некую виртуальную организацию в одной из выбранных сфер (спорт, детство и т. д.) в области социального предпринимательства и представить четкий бизнес-план. Весной 2018 года 146 амбициозных молодых людей подавали все необходимые документы и проходили тестирование на определение различных компетенций, личностного потенциала и профориентации. 138 кандидатов допустили до очного этапа оценки. Их разделили на команды, за работой которых наблюдают эксперты из действующего кадрового резерва области и региональных министерств. Ровно через месяц кандидаты в молодежный кадровый резерв Самарской области защитят свои социальные проекты, по итогам экспертных оценок определят сильнейших участников. Из них и будет сформирован молодежный резерв управленческих кадров.
Фото: Алёна Власова
Фото: Алёна Власова