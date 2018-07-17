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Заметки наших читателей. Мотоциклистам лучше объезжать дороги Пермского края и Кировской области
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Заметки наших читателей. Мотоциклистам лучше объезжать дороги Пермского края и Кировской области 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей продолжает своё путешествие по России. В Екатеринбурге, передав собаку Аяну хозяйке, они захотели немного прокатиться вдоль границы Европа-Азия. И уже собрались было ехать дальше, но поняли, что собакам и им будет тяжело в жару в машине. Поэтому решили вернуться в Екатеринбург и оставить собак погостить у Виктории.
«Не скажу, чтобы собаки радостно восприняли эту новость. Проводили они нас очень грустно», — рассказывает Андрей Меньшиков.
Путь проходил через север Пермского края, Кировскую область. Можно, конечно, было проехать югом по трассе М5, так до Белоруссии было бы и ближе, и быстрее. Но это слишком банально и пресно.
«Дороги по Пермскому краю, Кировской, Костромской области не блещут. На уазике сойдёт, а вот если кто решит ехать на мотоцикле, то не рекомендую. Север Пермского края и Кировская область живут лесом. Везде лесозаготовки. Костромская область сразу напомнила о своей древней истории. Везде храмы, соборы. Былое величие. Древнейший Судиславль и его соборы в те далекие времена служили не только религиозным целям, часто это были военные укрепления, крепости. Судиславльский собор окружен крепостной стеной, находящийся на крутом холме, это величественное зрелище», — делится впечатлениями герой книги рекордов Гиннесса.
По дороге путешественники заправляются водой в деревнях в колодцах и колонках. В лесу дети изучают всяких бабочек, жучков. Общаются с местным населением, слушает их рассказы о житье-бытье.
За подробностями поездки по городам России и Белоруссии следите на нашем сайте.
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