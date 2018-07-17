Заметки наших читателей. Мотоциклистам лучше объезжать дороги Пермского края и Кировской области

Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей продолжает своё путешествие по России . В Екатеринбурге , передав собаку Аяну хозяйке, они захотели немного прокатиться вдоль границы Европа-Азия. И уже собрались было ехать дальше, но поняли, что собакам и им будет тяжело в жару в машине. Поэтому решили вернуться в Екатеринбург и оставить собак погостить у Виктории.

«Не скажу, чтобы собаки радостно восприняли эту новость. Проводили они нас очень грустно», — рассказывает Андрей Меньшиков.

«Дороги по Пермскому краю, Кировской, Костромской области не блещут. На уазике сойдёт, а вот если кто решит ехать на мотоцикле, то не рекомендую. Север Пермского края и Кировская область живут лесом. Везде лесозаготовки. Костромская область сразу напомнила о своей древней истории. Везде храмы, соборы. Былое величие. Древнейший Судиславль и его соборы в те далекие времена служили не только религиозным целям, часто это были военные укрепления, крепости. Судиславльский собор окружен крепостной стеной, находящийся на крутом холме, это величественное зрелище», — делится впечатлениями герой книги рекордов Гиннесса.

По дороге путешественники заправляются водой в деревнях в колодцах и колонках. В лесу дети изучают всяких бабочек, жучков. Общаются с местным населением, слушает их рассказы о житье-бытье.

За подробностями поездки по городам России и Белоруссии следите на нашем сайте.