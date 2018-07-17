Ещё
Дом ру вложил в развитие интернета вещей 5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом ру вложил в развитие интернета вещей 5 млрд рублей 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Урал был выбран в качестве места для постройки собственного центра «ЭР-Телеком» (работает под торговой маркой Дом Ру), который будет отвечать за внедрение интернета вещей для клиентов компании.
Власти региона поддержали инициативу не только потому, что разработки в области IoT могут рассматриваться как толчок для развития технических возможностей провайдеров в России, но и потому что за ближайшие пять лет уровень инвестирования со стороны ЭР-Телеком возрастет до отметки в 5 млрд рублей.
По некоторым данным «ЭР-Телеком» акцентирует свое внимание не только на интернете вещей, но и на возможностях big data. Совокупность технологий позволит создать единую базу для улучшения показателей эффективности услуг. Однако любопытным является следующий момент: через применение этого технологического союза, компания сможет достигнуть нового уровня воздействия на людей.
Полный анализ данных из интернета позволит «ЭР-Телеком» лучше узнать своих клиентов. Современные пользователи оставляют достаточно следов, анализ которых может открыть доступ к анализу личности. В дальнейшем, на основе полученных сведений, система сможет предлагать операторам наиболее эффективные варианты предложений, попутно анализируя интонацию голоса и выбор лексики для ведения диалога. Система сможет контролировать уровень удовлетворения предоставляемыми услугами. Совокупность сведений позволит составлять эффективные тарифные планы и оптимизировать услуги.
На выходе будет создана сеть, контролирующая всех абонентов, которая будет использовать данные для влияния на их выбор. Примечательно, что у данного направления развития технологий есть масса противников, которые не желают, чтобы интернет-активность и анализ прочих данных могли бы использоваться против них.
Ранее мы рассуждали о том, на какие этапы развития может быть разделена технология интернета вещей.
текст: Евгения Лиходей, фото: Дом ру / Geometria
BitCryptoNews: последние новости
Чанпен Чжао возразил Виталику Бутерину Криптовалюта против голода: сообщество NANO помогает жителям Венесуэлы продуктами питания Western Union попрощалась с Ripple
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17327
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде54
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение