Дом ру вложил в развитие интернета вещей 5 млрд рублей

Урал был выбран в качестве места для постройки собственного центра «ЭР-Телеком» (работает под торговой маркой Дом Ру), который будет отвечать за внедрение интернета вещей для клиентов компании.

Власти региона поддержали инициативу не только потому, что разработки в области IoT могут рассматриваться как толчок для развития технических возможностей провайдеров в России , но и потому что за ближайшие пять лет уровень инвестирования со стороны ЭР-Телеком возрастет до отметки в 5 млрд рублей.

По некоторым данным «ЭР-Телеком» акцентирует свое внимание не только на интернете вещей, но и на возможностях big data. Совокупность технологий позволит создать единую базу для улучшения показателей эффективности услуг. Однако любопытным является следующий момент: через применение этого технологического союза, компания сможет достигнуть нового уровня воздействия на людей.

Полный анализ данных из интернета позволит «ЭР-Телеком» лучше узнать своих клиентов. Современные пользователи оставляют достаточно следов, анализ которых может открыть доступ к анализу личности. В дальнейшем, на основе полученных сведений, система сможет предлагать операторам наиболее эффективные варианты предложений, попутно анализируя интонацию голоса и выбор лексики для ведения диалога. Система сможет контролировать уровень удовлетворения предоставляемыми услугами. Совокупность сведений позволит составлять эффективные тарифные планы и оптимизировать услуги.

На выходе будет создана сеть, контролирующая всех абонентов, которая будет использовать данные для влияния на их выбор. Примечательно, что у данного направления развития технологий есть масса противников, которые не желают, чтобы интернет-активность и анализ прочих данных могли бы использоваться против них.

Ранее мы рассуждали о том, на какие этапы развития может быть разделена технология интернета вещей.

текст: Евгения Лиходей, фото: Дом ру / Geometria