В Якутии найдены 13 потенциальных месторождений алмазов с запасами около 300 млн каратов

НОВОСИБИРСК , 17 июля. / ТАСС /. Тринадцать новых участков с перспективой выявления крупных месторождений алмазов найдены в Западной Якутии, включая арктические территории региона. Положение этих участков отмечено на карте-схеме, созданной специалистами Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН , сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Института академик Николай Похиленко

"Недавно мы создали карту-схему территории западной Якутии, включая арктические территории, на которой выделили 13 перспективных площадей, где могут быть выявлены крупные месторождения алмазов: с координатами, обоснованиями перспектив, перечнем необходимых работ и примерной оценкой прогнозных ресурсов. Также мы приблизительно указали вид и объем необходимых работ, чтобы подготовить эти площади к освоению", — сказал Похиленко.

Он уточнил, что работы по нахождению новых месторождений, которые включали анализ баз данных и изучение геологических характеристик территории Якутии, были проведены по заданию холдинга «Росгеология» (российский геологический холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия России ) в рамках контракта, исполнителем которого являлся Институт геологии и минералогии СО РАН.

"В «Росгеологии» уже положительно оценили нашу работу и попросили дать информацию о прогнозных ресурсах выделенных участков на алмазы. Приблизительное количество алмазов, которое может там находится, составляет около 300 млн карат", — добавил научный руководитель.