Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает на психологические семинары

Два психологических семинара проведут на этой неделе для посетителей ТЦСО «Новогиреево» сотрудники Московской службы психологической помощи населению в ВАО.

18 июля в 12.30 состоится семинар на тему: «Как противостоять психологической агрессии». Эта актуальная для мегаполиса проблема будет рассмотрена с практической точки зрения, слушатели получат полезные советы.

На следующий день, 19 июля, В ТЦСО пройдет семинар «Как быть уверенным в себе». На этом семинаре слушатели смогут узнать, как не только казаться уверенной в себе личностью, но и стать ей на самом деле.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 770‑27-54.