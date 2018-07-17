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Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает на психологические семинары
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Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает на психологические семинары 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Два психологических семинара проведут на этой неделе для посетителей ТЦСО «Новогиреево» сотрудники Московской службы психологической помощи населению в ВАО.
18 июля в 12.30 состоится семинар на тему: «Как противостоять психологической агрессии». Эта актуальная для мегаполиса проблема будет рассмотрена с практической точки зрения, слушатели получат полезные советы.
На следующий день, 19 июля, В ТЦСО пройдет семинар «Как быть уверенным в себе». На этом семинаре слушатели смогут узнать, как не только казаться уверенной в себе личностью, но и стать ей на самом деле.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 770‑27-54.
Фото — Александр Калугин.
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