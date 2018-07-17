Минск планирует присоединиться к системе отчетов МАГАТЭ

Как страна-новичок в ядерной энергетике, Беларусь намерена присоединиться к системе отчетов МАГАТЭ по инцидентам на АЭС (Incident Report System, IRS). Об этом информирует Госатомнадзор республики.

Минск «стремится максимально использовать различные инструменты, чтобы получить и использовать опыт других государств для совершенствования обеспечения ядерной и радиационной безопасности. В этой связи страна планирует присоединиться и к IRS», — пояснили в профильной организации.

Система IRS, уточнили белорусские специалисты, осуществляет сбор, систематизацию и анализ аварий и инцидентов, имевших место на ядерных установках стран — членов организации. Ее основная цель — способствовать повышению безопасности эксплуатирующихся в мире коммерческих АЭС. А достигается она с помощью подробной информации об уроках, извлеченных из эксплуатации и строительства АЭС.

Армению, Болгарию, Венгрию и Как уже сообщала «СОЮЗ», РБ в начале месяца принимала региональный семинар МАГАТЭ, посвященный расследованию нарушений и учета опыта эксплуатации международной системы отчетов по инцидентам на АЭС. В нем приняли участие представители 14 стран, включая Азербайджан Россию , а в качестве организатора с белорусской стороны выступил Госатомнадзор.

В ходе открытого диалога были рассмотрены принципы требования безопасности при учете опыта эксплуатации АЭС, функции и обязанности национальных координаторов IRS. Кроме того, обсуждены были и прикладные вопросы, в том числе, выбор национальных инцидентов/проблем для отчета IRS, подготовка и представление отчета.

"Сотрудничество Беларуси с МАГАТЭ по широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, имеет многолетнюю историю и хорошие перспективы дальнейшего развития в рамках проектов, программ и отдельных мероприятий", — подчеркнули в Госатомнадзоре.