Ещё
Минск планирует присоединиться к системе отчетов МАГАТЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск планирует присоединиться к системе отчетов МАГАТЭ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как страна-новичок в ядерной энергетике, Беларусь намерена присоединиться к системе отчетов МАГАТЭ по инцидентам на АЭС (Incident Report System, IRS). Об этом информирует Госатомнадзор республики.
Минск «стремится максимально использовать различные инструменты, чтобы получить и использовать опыт других государств для совершенствования обеспечения ядерной и радиационной безопасности. В этой связи страна планирует присоединиться и к IRS», — пояснили в профильной организации.
Система IRS, уточнили белорусские специалисты, осуществляет сбор, систематизацию и анализ аварий и инцидентов, имевших место на ядерных установках стран — членов организации. Ее основная цель — способствовать повышению безопасности эксплуатирующихся в мире коммерческих АЭС. А достигается она с помощью подробной информации об уроках, извлеченных из эксплуатации и строительства АЭС.
Как уже сообщала «СОЮЗ», РБ в начале месяца принимала региональный семинар МАГАТЭ, посвященный расследованию нарушений и учета опыта эксплуатации международной системы отчетов по инцидентам на АЭС. В нем приняли участие представители 14 стран, включая Азербайджан, Армению, Болгарию, Венгрию и Россию, а в качестве организатора с белорусской стороны выступил Госатомнадзор.
В ходе открытого диалога были рассмотрены принципы требования безопасности при учете опыта эксплуатации АЭС, функции и обязанности национальных координаторов IRS. Кроме того, обсуждены были и прикладные вопросы, в том числе, выбор национальных инцидентов/проблем для отчета IRS, подготовка и представление отчета.
"Сотрудничество Беларуси с МАГАТЭ по широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, имеет многолетнюю историю и хорошие перспективы дальнейшего развития в рамках проектов, программ и отдельных мероприятий", — подчеркнули в Госатомнадзоре.
Российская Газета: последние новости
Выиграл ли пенсионный фонд Беларуси от повышения возраста выхода на пенсию В Москве подписано соглашение о развитии беспилотного транспорта Создание рейтингового агентства БРИКС откладывается до 2020-х годов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17327
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде54
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение