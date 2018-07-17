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Американский урбанист Брюс Кац высоко оценил преобразование московской городской среды
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Американский урбанист Брюс Кац высоко оценил преобразование московской городской среды 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Преобразование московской городской среды заслуживает высокой оценки, заявил урбанист Брюс Кац, выступая в ходе пленарного заседания «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни», открывающего Московский урбанистический форум.
"Я обращаюсь к уважаемому господину мэру и его команде — вы заслуживаете самой высшей похвалы за то, что было сделано в лице этого парка (Зарядье — прим. ТАСС) и в целом, шире говоря, в создании совершенно новой инфраструктуры и тех инициатив, которые реализуются в данное время", — сказал он.
Мировые мегаполисы проходят период экономической реструктуризации, связанный с ростом технологий, и конкурентное преимущество получают те города, которые первыми начинают применять новые решения, указал урбанист.
Брюс Кац — соучредитель компании New Localism Advisors, которая консультирует города по вопросам всестороннего и устойчивого развития. Он является автором книг, посвященным проблемам урбанистики, преподавал в престижном Брукингском институте. В период с 1993 по 1996 год, Кац был главой администрации Министерства жилищного строительства и городского развития США под руководством Генри Чиснероса. Также эксперт после президентских выборов 2008 года, в первые сто дней президентского срока Обамы, возглавил группу переходного периода и был главным советником нового главы министерства Шона Донована.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».
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