Сотрудники больницы имени Е. Мухина работали на Чемпионате по футболу

Два доктора и медбрат — сотрудники Государственной клинической больницы имени Е. Мухина в Новогирееве работали на Чемпионате мира по футболу в составе мобильных бригад.

Анестезиологи-реаниматологи Игорь Ермаков и Евгений Паршин, а также медбрат отделения анестезии и реанимации Максим Пенкин на время проведения Чемпионата мира по футболу вошли в состав мобильных медицинских бригад, дежуривших в местах проведения матчей и массового скопления болельщиков.

Для того, чтобы войти в состав мобильной бригады, врачи и средний медицинский персонал прошли жесткий отбор. Медики несколько месяцев проходили специальную подготовку, изучали английский язык, освежили в памяти курсы реанимации; тренировались на современном новом оборудовании и даже участвовали в тестовых футбольных матчах на стадионах. Новогиреевские врачи достойно справились со своей миссией, а в свободное время они сами азартно болели, в первую очередь, за российскую сборную.

Фото — ГКБ им. Мухина.