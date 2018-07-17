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Сотрудники больницы имени Е. Мухина работали на Чемпионате по футболу
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Сотрудники больницы имени Е. Мухина работали на Чемпионате по футболу 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Два доктора и медбрат — сотрудники Государственной клинической больницы имени Е. Мухина в Новогирееве работали на Чемпионате мира по футболу в составе мобильных бригад.
Анестезиологи-реаниматологи Игорь Ермаков и Евгений Паршин, а также медбрат отделения анестезии и реанимации Максим Пенкин на время проведения Чемпионата мира по футболу вошли в состав мобильных медицинских бригад, дежуривших в местах проведения матчей и массового скопления болельщиков.
Для того, чтобы войти в состав мобильной бригады, врачи и средний медицинский персонал прошли жесткий отбор. Медики несколько месяцев проходили специальную подготовку, изучали английский язык, освежили в памяти курсы реанимации; тренировались на современном новом оборудовании и даже участвовали в тестовых футбольных матчах на стадионах. Новогиреевские врачи достойно справились со своей миссией, а в свободное время они сами азартно болели, в первую очередь, за российскую сборную.
Фото — ГКБ им. Мухина.
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