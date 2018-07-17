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Кандидаты в губернаторы Омской области назвали своих доверенных лиц
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Кандидаты в губернаторы Омской области назвали своих доверенных лиц 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избирком Прииртышья зарегистрировал первых доверенных лиц кандидатов на пост губернатора области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Врио главы региона Александр Бурков внес в этот список двух человек. Это председатель координационного совета Союза садоводов Виктор Бобырь и президент ОмГМУ Александр Новиков.
Кроме того появилось доверенное лицо у кандидата-самовыдвиженца Ирины Дроздовой. Как сообщают местные СМИ, это Диана Фураянинова. Журналистам неизвестно, кто это.
По закону, кандидат в губернаторы имеет право назначить до 200 доверенных лиц. Доверенные лица имеют право выступать от имени кандидата и вести агитацию в его пользу. В то же время доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.
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