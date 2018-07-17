Главную городскую аллею в Минеральных Водах благоустроят за 56 млн рублей

ПЯТИГОРСК , 17 июля. / ТАСС /. Аллея имени Карла Маркса будет благоустроена в Минеральных Водах за 56 млн рублей в рамках проекта создания комфортной городской среды, сообщает во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков пройдены. Аллея должна преобразиться до 15 сентября. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов выделено 56 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

Аллея в центре города в марте стала победителем рейтингового голосования, получив голоса более 11,5 тыс. горожан. Аллея стала местом для встреч, выставок, концертов и других мероприятий под открытым небом. «После реконструкции аллея станет более живописной, здесь появится новая уличная мебель, фонари, пешеходные зоны вымостят яркой плиткой», — отметили в пресс-службе.

Также в 2018-2019 годах продолжат ремонтировать дворы многоквартирных домов: семь — в городе Минеральные Воды, один — в поселке Анджиевский и два — в селе Прикумское. «Стоимость работ составит 25,5 млн рублей», — добавили в администрации городского округа.

Как сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта, всего в 2018 году в проекте благоустройства территорий принимают участие 23 муниципальных образования, будут благоустроены 28 объектов, на реализацию приоритетного проекта направлено 728 млн рублей. «В соответствии с соглашением, заключенным в феврале с Минстроем России на трехлетней период, на благоустройство территорий край получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей», — отметил министр Евгений Штепа , слова которого приводит пресс-служба.