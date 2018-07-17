Суд арестовал бывшего главу следственного комитета Москвы 

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. В пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы сообщили о том, что 17 июля 2018 г. суд постановил избрать в отношении Александра Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября 2018 г. Как отмечается, Александр Дрыманов подозревается в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса РФ. Арест экс-руководителя ГСУ СК РФ, генерал-майора юстиции Александра Дрыманова связан с делом о коррупции ряда бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета: бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и заместителя начальника УСБ СК РФ Александра Ламонова. В марте 2018 г. в суде были оглашены показания Дениса Никандрова, согласно которым он утверждал, что давал взятку своему бывшему начальнику в размере около €10 тыс. Александр Дрыманов, проходивший свидетелем по данному процессу, отрицал получение взятки.