Следственный комитет проверяет детский лагерь «Сказка»

Во Владимире Следственный комитет начал проверку в детском лагере «Сказка» из-за обращения матери одного из подростков.

Женщине пришлось забрать сына из учреждения раньше окончания смены из-за издевательств соседей по комнате. Юноша рассказал ей и о том, что несовершеннолетние в лагере употребляют алкоголь и другие токсичные вещества.

Также правоохранители получили информацию от детского омбудсмена. По результатам проверки они примут процессуальное решение и дадут оценку действиям вожатых и руководителей лагеря.