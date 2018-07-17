В Прикамье объявлен аукцион на строительство многофункционального миграционного центра

ТАСС , 17 июля. Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство регионального многофункционального миграционного центра. Согласно техническому заданию, объект будет построен в Кировском районе города Перми , сообщают в департаменте пресс-службы Администрации главы региона.

Предполагается, что подрядчик построит миграционный центр в течение 275 календарных дней. Максимальная цена контракта — 118,8 млн рублей.

Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что в регионе необходимо выстраивать экономически обоснованную миграционную политику, чтобы приезжие в обязательном порядке вставали на миграционный учет и работали по трудовым патентам.

В новом центре, по принципу «одного окна», мигранты смогут получить необходимые услуги и сопровождение на период своего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов.

Наличие единого центра позволит централизованно вести базу данных, что способствует систематизации работы правоохранительных и надзорных ведомств по вопросам миграции.

"Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов", — сообщают в департаменте.