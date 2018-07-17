Аксессуар месяца от Audi

Только для Вас в июле мы подготовили специальную стоимость на сумку для пикника.

Каждый месяц в Ауди Центре Север действует выгодное предложение по акции «Аксессуар месяца». В разгар летних каникул мы подготовили для Вас специальную стоимость на сумку для пикника Audi.

Цена на аксессуар месяца в Ауди Центре Север  7 100 рублей.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел запасных частей и аксессуаров Ауди Центра Север по телефону: +7 (495) 785 27 27 Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б www.audi-sever.ru