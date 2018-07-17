Кабмин снизил объемы поддержки конкурентоспособности ведущих вузов на 2018-2020 годы

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Правительство России снизило объем средств, которые будут направлены из бюджета на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов в 2018-2020 годах. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, бюджетные ассигнования на эти цели в 2018 году сократятся с 10 млрд 266 млн рублей до 10 млрд 68 млн рублей, а в 2020 году — с 14,5 млрд рублей до 10 млрд 231 млн рублей. Объем средств на 2019 год будет увеличен с 10 млрд 47 млн рублей до 10 млрд 61 млн рублей.