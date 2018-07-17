Ещё
Кабмин снизил объемы поддержки конкурентоспособности ведущих вузов на 2018-2020 годы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин снизил объемы поддержки конкурентоспособности ведущих вузов на 2018-2020 годы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России снизило объем средств, которые будут направлены из бюджета на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов в 2018-2020 годах. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним, бюджетные ассигнования на эти цели в 2018 году сократятся с 10 млрд 266 млн рублей до 10 млрд 68 млн рублей, а в 2020 году — с 14,5 млрд рублей до 10 млрд 231 млн рублей. Объем средств на 2019 год будет увеличен с 10 млрд 47 млн рублей до 10 млрд 61 млн рублей.
Как следует из документа, средства выделяются «в целях повышения их [ведущих университетов] конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, включая организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение государственной поддержки».
ТАСС: последние новости
Госдума обязала граждан сдавать недействительные полисы ОМС и сообщать об их утере Володин поручил проработать возможность чествования в стенах Госдумы памяти Николая II Следователи начали проверку из-за массового отравления шаурмой в Кызыле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17318
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде60
Крымский мост закроют из-за Расторгуева163
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение