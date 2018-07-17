Кабмин снизил объемы поддержки конкурентоспособности ведущих вузов на 2018-2020 годы 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России снизило объем средств, которые будут направлены из бюджета на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов в 2018-2020 годах. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним, бюджетные ассигнования на эти цели в 2018 году сократятся с 10 млрд 266 млн рублей до 10 млрд 68 млн рублей, а в 2020 году — с 14,5 млрд рублей до 10 млрд 231 млн рублей. Объем средств на 2019 год будет увеличен с 10 млрд 47 млн рублей до 10 млрд 61 млн рублей.
Как следует из документа, средства выделяются «в целях повышения их [ведущих университетов] конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, включая организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение государственной поддержки».