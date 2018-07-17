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Курганская пенсионерка сломала позвоночник в маршрутке
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Курганская пенсионерка сломала позвоночник в маршрутке 

360tv.ru 1 час назад
В июле прошлого года в Кургане пожилая пассажирка маршрутного автобуса сломала себе позвоночник, ударившись спиной о сиденье, когда ТС подбросило на «лежачем полицейском». Кондуктор и водитель высадили 77‐летнюю женщину на конечной остановке, после чего ушли, не оказав ей никакой помощи. В течение года пострадавшая безуспешно пытается привлечь их к ответственности и взыскать 300 тысяч рублей за моральный ущерб через суд. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Представитель пенсионерки, правозащитник Алексей Зарецкий, обратил внимание на то, что водитель не был наказан, хоть его и нашли.
«Получается, это было ДТП, водитель скрылся с места происшествия, но может избежать ответственности, хотя его должны были лишить прав», — пояснил Зарецкий.
В начале июля в республике Башкортостан майор полиции Владислав Князев спас 82‐летнего жителя деревни Кондаковка (Бирский район), который едва не утонул. Пенсионер провел в воде около трех часов.
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