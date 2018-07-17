Как кошка: мягкий пух, большие глаза. Два гнезда редкой совы обнаружены в Нижегородской области

Как кошка: мягкий пух, большие глаза. Два гнезда редкой совы обнаружены в Нижегородской области Председатель Нижегородского отделения Союза охраны птиц России , исследователь природы Керженского заповедника Сергей Бакка нашёл в лесу два гнезда редкой совы.

Бородатая неясыть — одна из самых больших наших сов, уступает только филину. Размах крыльев не меньше полутора метров.

— Мало кто видел эту сову в наших лесах, а если и видел вблизи, вряд ли забудет. В этом году мне посчастливилось тесно пообщаться с бородатой неясытью в Керженском заповеднике. — рассказал Сергей Бакка. В июле в северной части заповедника было найдено два гнезда редкой совы. Около гнезд — выводки. У одной пары два слетка, у другой — один.

По данным специалиста, в Керженском заповеднике живет не менее 2-3 пар бородатой неясыти — десятая часть областной численности вида.