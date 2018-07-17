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Как кошка: мягкий пух, большие глаза. Два гнезда редкой совы обнаружены в Нижегородской области
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Как кошка: мягкий пух, большие глаза. Два гнезда редкой совы обнаружены в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Как кошка: мягкий пух, большие глаза. Два гнезда редкой совы обнаружены в Нижегородской областиПредседатель Нижегородского отделения Союза охраны птиц России, исследователь природы Керженского заповедника Сергей Бакка нашёл в лесу два гнезда редкой совы.
Бородатая неясыть — одна из самых больших наших сов, уступает только филину. Размах крыльев не меньше полутора метров.
— Мало кто видел эту сову в наших лесах, а если и видел вблизи, вряд ли забудет. В этом году мне посчастливилось тесно пообщаться с бородатой неясытью в Керженском заповеднике. — рассказал Сергей Бакка. В июле в северной части заповедника было найдено два гнезда редкой совы. Около гнезд — выводки. У одной пары два слетка, у другой — один.
По данным специалиста, в Керженском заповеднике живет не менее 2-3 пар бородатой неясыти — десятая часть областной численности вида.
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