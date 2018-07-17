«Русснефть» поддержала инициативу Федерации автовладельцев России по борьбе с недоливом топлива

«Русснефть» поддержала инициативу Федерации автовладельцев России (ФАР) по борьбе с недоливом топлива на российских АЗС, говорится в сообщении компании.

«Безусловно, эта общественная инициатива является полезной и необходимой как для покупателей, так и для продавцов розничного рынка топлива», — отметили в «Русснефти».

При этом в компании добавили, что формат подачи информации от ФАР, по мнению «Русснефти», был не корректен, так как в публичном комментарии федерация не уточнила, на АЗС каких вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) проводились замеры. В результате в число недобросовестных попали компании, в структуре которых отсутствуют розничные сети. Таким образом, в вышеупомянутом списке оказалась и НК «Русснефть», в периметре которой на данный момент нет розничного бизнеса.

«Компания просит в дальнейшем учитывать особенности организационной структуры «Русснефти» и не упоминать ее в числе игроков розничного рынка РФ», — говорится в сообщении.

Как следует из заявления ФАР, мониторинг недолива бензина Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. В ходе мониторинга было проверено пять ВИНК, 21 федеральная и региональная сеть, а также восемь мелкосетевых и частных АЗС.