Краеведы рассказали участникам форума «iВолга» об истории Самарского знамени 

В огне великих битв. Сегодня отмечается День самарской симоволики. Этому празднику был посвящен круглый стол в Самарской губернской думе. Его участниками стали представители различных молодежных организаций, а также делегаты форума «iВолга». Краеведы губернии погрузили юное поколение в историю региона. Поведали, как в XIX веке самарские добровольцы отправлялись на войну за независимость Болгарии. Именно тогда родилось Самарское знамя. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено жителями Самары болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны.
Источник: Самарское губернское телевидение