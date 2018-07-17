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Краеведы рассказали участникам форума «iВолга» об истории Самарского знамени
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Краеведы рассказали участникам форума «iВолга» об истории Самарского знамени 

ТРК Губерния 1 час назад
В огне великих битв. Сегодня отмечается День самарской симоволики. Этому празднику был посвящен круглый стол в Самарской губернской думе. Его участниками стали представители различных молодежных организаций, а также делегаты форума «iВолга». Краеведы губернии погрузили юное поколение в историю региона. Поведали, как в XIX веке самарские добровольцы отправлялись на войну за независимость Болгарии. Именно тогда родилось Самарское знамя. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено жителями Самары болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны.
Источник: Самарское губернское телевидение
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