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Воронежской области вдвое увеличили субвенции на обеспечение лекарствами детей-инвалидов
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Воронежской области вдвое увеличили субвенции на обеспечение лекарствами детей-инвалидов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Регион получит дополнительно 369 млн рублей. Воронежская область получит дополнительно 368,9 млн рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Соответствующее постановление опубликовали на портале правительства РФ во вторник, 17 июля. 27 декабря 2017 года решением правительства РФ Воронежской области выделили на обеспечение детей-инвалидов медикаментами и лечебными питанием 329,9 млн рублей. В связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение социальной помощи, сумму увеличили вдвое. В целом объём субвенций, выделяемых регионам на эти цели, вырастет на 1,86 млрд рублей и составит 33,5 млрд Елена Гончарова
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