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В одном из сел КЧР на месте бывшей свалки открылась спортплощадка
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В одном из сел КЧР на месте бывшей свалки открылась спортплощадка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕРКЕССК, 17 июл — РИА Новости. Многофункциональная спортивная площадка открылась во вторник в селе Дружба Прикубанского района Карачаево-Черкесии, где ранее была стихийная свалка мусора, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.
Площадка разделена на две зоны — игровую детскую и спортивную, здесь поставлены турники, качели, построен небольшой детский городок. Установлено современное антитравматическое покрытие.
Многофункциональная площадка — второй крупный спортивный объект в селе. В 2014 году в Дружбе открылся новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. В состав ФОКа входит универсальный зал для игровых видов спорта, который трансформируется в баскетбольную и волейбольную площадки, зал единоборств, боксерский ринг, тренажерный зал и другие зоны активности.
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