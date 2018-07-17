Ещё
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес показали своих детей и запутали поклонников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес показали своих детей и запутали поклонников 

Журнал ОК! 1 час назад
Если бы мы не знали, что у Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес за спиной по браку, то точно бы подумали — влюбленные растят совместных детей! Дочери спортсмена уж очень сильно похожи на дочку и сына Джей Ло. Даже поклонники пары не сразу определяют, какие из детей кому «принадлежат». Сегодня Алекс вновь опубликовал семейное фото, на котором запечатлены самые близкие ему люди.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми
В кадре Родригес вместе с дочерьми и Джей Ло вместе со своими детьми позируют возле дома, держа в руках именные биты. Кажется, спортсмен всех членов своей семьи приобщил к бейсболу и сделал неплохую рекламу для товара. «Самая красивая семья», «Ваши дети выглядят как родные братья и сестры. Не могу понять, кто есть кто. Так и должна выглядеть настоящая семья», — прокомментировали интернет-пользователи.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми
Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.
Журнал ОК!: последние новости
Рианна хочет ребенка, но не от Хассана Джамиля: почему? 11 самых плоских животов этого лета без фотошопа: Шейк, Перминова, Ратажковски Где Джоли, Лопес и другие готовятся к выходам в свет: 7 звездных ванных комнат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение