Алекс Родригес и Дженнифер Лопес показали своих детей и запутали поклонников

Если бы мы не знали, что у Алекса Родригеса Дженнифер Лопес за спиной по браку, то точно бы подумали — влюбленные растят совместных детей! Дочери спортсмена уж очень сильно похожи на дочку и сына Джей Ло. Даже поклонники пары не сразу определяют, какие из детей кому «принадлежат». Сегодня Алекс вновь опубликовал семейное фото, на котором запечатлены самые близкие ему люди.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

В кадре Родригес вместе с дочерьми и Джей Ло вместе со своими детьми позируют возле дома, держа в руках именные биты. Кажется, спортсмен всех членов своей семьи приобщил к бейсболу и сделал неплохую рекламу для товара. «Самая красивая семья», «Ваши дети выглядят как родные братья и сестры. Не могу понять, кто есть кто. Так и должна выглядеть настоящая семья», — прокомментировали интернет-пользователи.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.