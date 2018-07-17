Теперь почтальоны: в Кургане мошенники представляются сотрудниками «Почты России»

Попросите почтальона представиться и уточните в почте, есть ли у них такой сотрудник

Отдел почтовой безопасности Курганской области призывает жителей быть внимательными и проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. В пресс-службе сообщают, что к курганцам в квартиры стучат якобы почтальоны и предлагают купить товары со скидками.

— Федеральный почтовый оператор заявляет, что подобного рода акций не проводит. Официальная информации обо всех акциях Почты России публикуется в СМИ, на официальном сайте предприятия и мессенджерах организации, — сообщает пресс-служба.

Все сотрудники почтовой службы, добавляют в организации, имеют при себе служебное удостоверение установленного образца с упоминанием должности, фотографией и печатью.

— Если человек, представившийся сотрудником почты, показался вам подозрительным, ни в коем случае не впускайте его в дом, прекратите с ним всякие контакты и уточните фамилию, имя и отчество почтальона, обслуживающего ваш адрес, у начальника отделения почтовой связи по телефону 46-69-91, а при необходимости звоните в полицию по телефону 02, — дала советы зауральцам главный специалист по корпоративным коммуникациям «Почты России» в регионе Наталья Клопова.