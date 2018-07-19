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СМИ сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог
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СМИ сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Росавтодоре проинформировали, что к 2031 году протяженность федеральных дорог может стать больше на треть. Об этом пишут "Известия".
По данным газеты, к 2021 года планируют расширить сеть федеральных трасс, передав под управление Росавтодора 9 тыс. км дорог в регионах. К 2026 году этот показатель увеличится на 5,4 тыс. км, а 2031 — еще на 2,9 тыс. км дорог.
Уточняется, что это улучшит качество покрытия и даст возможность ремонта.
Ранее сообщалось, что на территории России резко снизилось число пьяных ДТП за полгода.
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