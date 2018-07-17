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Федеральные трассы становятся безопаснее
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Федеральные трассы становятся безопаснее 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
На федеральных трассах становится меньше аварий. За первые пять месяцев этого года их количество снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Число погибших и пострадавших также уменьшилось. Об этом пишут «Известия».
В Росавтодоре считают, что это связано с улучшением качества магистралей, и рассчитывают свести уровень смертности на федеральных трассах к нулю до 2030 года — как это и предусмотрено принятой недавно стратегией безопасности дорожного движения. Всего за январь–май на дорогах федерального значения зафиксировано 6,9 тысячи ДТП, в которых погибло 1,8 тысячи (минус 3,5%) и ранено 10,2 тысячи (минус 5,1%) человек.
Как отмечают в Росавтодоре, сокращению количества ДТП на федеральных трассах способствовала реализация программы по обустройству автомобильных дорог. По итогам 2017-го аварий стало на 1,2% меньше, чем в 2016-м. К концу этого года все федеральные трассы должны быть приведены к нормативу. Пока показатель составляет 77,5%. Чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать 7–7,5 тысячи километров. Всего в стране порядка 50 000 километров федеральных трасс.
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