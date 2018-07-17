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Кудрин: Москва и Санкт-Петербург к 2025 году составят 40% ВВП России
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Кудрин: Москва и Санкт-Петербург к 2025 году составят 40% ВВП России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в рамках Московского урбанистического форума, что Москва и Санкт-Петербург к 2025 году составят 40% ВВП России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Москва на данный момент составляет 26% ВВП страны, вместе с Санкт-Петербургом 32%.
Кудрин отметил, что к 2025 году обе агломерации будут составлять 40% ВВП России.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва помогает другим регионам России, а не наоборот.
Собянин отметил, что Москва передает в федеральный бюджет 1 трлн руб., из которого в регионы поступает 1,5 трлн руб.
По словам мэра, налоги, поступающие в бюджет столицы, сформированы только за счет предприятий и населения, проживающего на территории Москвы.
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