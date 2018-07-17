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Занятия скандинавской ходьбой для участников «Московского долголетия» в Войковском будут проводить все лето
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Занятия скандинавской ходьбой для участников «Московского долголетия» в Войковском будут проводить все лето 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
На открытых площадках района продолжаются спортивные тренировки в рамках проекта «Московское долголетие».
Так, уроки зумбы и общей физической подготовки пенсионеры смогут посещать в течение всего лета. Также на каникулы не уходят участники секции «Скандинавская ходьба» и творческих кружков в центре соцобслуживания.
Напомним, зумбой студенты «Московского долголетия» занимаются в ветеранском дворике на Зои и Александра Космодемьянских; скандинавской ходьбой — в парке имени Воровского. Занятия физкультурой проходят в соседнем районе, на Фестивальной улице, участие в них принимают и жители Войковского.
Запись в проект «Московское долголетие» открыта на постоянной основе в центре соцобслуживания по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, 24А. Все кружки «Московского долголетия» являются бесплатными и рассчитаны на горожан пенсионного возраста. (ео)
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