Занятия скандинавской ходьбой для участников «Московского долголетия» в Войковском будут проводить все лето

На открытых площадках района продолжаются спортивные тренировки в рамках проекта «Московское долголетие».

Так, уроки зумбы и общей физической подготовки пенсионеры смогут посещать в течение всего лета. Также на каникулы не уходят участники секции «Скандинавская ходьба» и творческих кружков в центре соцобслуживания.

Напомним, зумбой студенты «Московского долголетия» занимаются в ветеранском дворике на Зои и Александра Космодемьянских; скандинавской ходьбой — в парке имени Воровского. Занятия физкультурой проходят в соседнем районе, на Фестивальной улице, участие в них принимают и жители Войковского.

Запись в проект «Московское долголетие» открыта на постоянной основе в центре соцобслуживания по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, 24А. Все кружки «Московского долголетия» являются бесплатными и рассчитаны на горожан пенсионного возраста. (ео)