Сегодня в Костроме стартовал масштабный фестиваль добровольцев

Костромской области с 17 по 22 июля пройдет Большой летний фестиваль добровольцев. Он привлечет внимание к добровольчеству и позволит всем узнать это движение немного лучше, сообщает костромская молодежная палата.

В рамках фестиваля будет работать множество интерактивных площадок, пройдет благоустройство микрорайонов, школьных территорий, посадка деревьев, очистка скверов и парков. Состоятся семинары и уроки добра, благотворительные концерты и многое другое.

Например, сегодня с 17:00 до 20:00 в парке Центральный пройдут соревнования по аджилити, в Ботниковском сквере с 17:00 до 19:00 пройдет книжный фестиваль, где будет работать буккроссинг.

18 июля в сквере Свердлова на площади Конституции с 11:00 до 14:00 можно будет помочь бездомным животным. С 12:00 до 14:00 у фонтана в центре пройдут мастер-классы по прикладному искусству.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.