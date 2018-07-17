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Сегодня в Костроме стартовал масштабный фестиваль добровольцев
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Сегодня в Костроме стартовал масштабный фестиваль добровольцев 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области с 17 по 22 июля пройдет Большой летний фестиваль добровольцев. Он привлечет внимание к добровольчеству и позволит всем узнать это движение немного лучше, сообщает костромская молодежная палата.
В рамках фестиваля будет работать множество интерактивных площадок, пройдет благоустройство микрорайонов, школьных территорий, посадка деревьев, очистка скверов и парков. Состоятся семинары и уроки добра, благотворительные концерты и многое другое.
Например, сегодня с 17:00 до 20:00 в парке Центральный пройдут соревнования по аджилити, в Ботниковском сквере с 17:00 до 19:00 пройдет книжный фестиваль, где будет работать буккроссинг.
18 июля в сквере Свердлова на площади Конституции с 11:00 до 14:00 можно будет помочь бездомным животным. С 12:00 до 14:00 у фонтана в центре пройдут мастер-классы по прикладному искусству.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
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