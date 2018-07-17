Сдача храма на Большой Академической в эксплуатацию запланирована на 2020 год

Один крупнейших храмовых комплексов столицы начали строить на Большой Академической улице в мае прошлого года.

Как сообщается на портале Стройкомплекса Москвы, основные общестроительные работы на территории храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского завершат до конца 2018 года. Сдать в эксплуатацию его планируют в начале 2020 года.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты приступят к монтажу дверей и окон, а до конца текущего года планируется выполнить монтаж постоянной кровли и установить купола.

Параллельно здесь ведутся работы по строительству духовно-просветительского центра. (ео)