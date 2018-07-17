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Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City
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Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Организаторами конкурса выступили Setl City и профессиональный архитектурный журнал Project Baltia. Участники представили художественные решения для оформления входной группы комплекса с интересным оформлением стен. Концепции проектов, представленных на суд жюри, были связаны с современным искусством.
Всего была подана 51 заявка из Петербурга, Москвы, Ульяновска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Тулы и Волгограда. В состав жюри вошли известные художники, скульпторы, архитекторы, графические дизайнеры.
Новый комплекс будет включать жилые дома и апартаменты. Поэтому конкурс проводился в двух соответствующих номинациях. Среди предложенных идей были очень интересные проекты — пример визуальной игры с геометрическими формами, вариант оформления холлов стилизованными картами разных районов Петербурга и многие другие. Отдельно была отмечена серия панно, вдохновленная эпохой Возрождения, и абстрактная геометрическая композиция, в ломаных формах которой авторы отобразили стихийность северной природы.
Эксклюзивным брокером нового проекта Setl City в Приморском районе выступает «Петербургская Недвижимость».
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