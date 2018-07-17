Boeing поставит авиакомпании «Волга-Днепр» 29 грузовых самолетов Boeing 777 

Компания Boeing, группа «Волга-Днепр» и холдинг CargoLogic подписали соглашение о намерениях о поставке 29 Boeing 777 Freighters, также стороны подтвердили заказ на поставку 5 самолетов Boeing 747-8 Freighters, говорится в сообщении американской корпорации.
«"Волга-Днепр" подтвердила обязательство по покупке еще пяти самолетов стоимостью $2 млрд по текущим ценам», — говорится в сообщении.
Заказ холдинга CargoLogic на 29 самолетов Boeing 777 Freighters оценивается в $9,8 млрд
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго», входящая в состав группы компаний «Волга-Днепр», является одним из крупнейших грузовых перевозчиков в мире. Авиаперевозчик специализируется на выполнении регулярных грузовых рейсов между Россией, Азией, Европой и Северной Америкой, а маршрутная сеть компании покрывает более 30 направлений по всему миру. Перевозки осуществляются через грузовой хаб авиакомпании на базе международного аэропорта Шереметьево. Флот перевозчика состоит из 18 грузовых самолетов Boeing 747F.
CargoLogicAir — британская грузовая авиакомпания, которая базируется в Лондоне. Компания получила сертификат эксплуатанта в декабре 2015 года и приступила к выполнению международных грузовых рейсов. Флот авиакомпании состоит из трех самолетов Boeing 747F, которые выполняют регулярные рейсы между Великобританией, Азией, Африкой и Америкой. Компания также предоставляет чартерные услуги по запросу.