Boeing поставит авиакомпании «Волга-Днепр» 29 грузовых самолетов Boeing 777

Компания Boeing, группа «Волга-Днепр» и холдинг CargoLogic подписали соглашение о намерениях о поставке 29 Boeing 777 Freighters, также стороны подтвердили заказ на поставку 5 самолетов Boeing 747-8 Freighters, говорится в сообщении американской корпорации.

«"Волга-Днепр" подтвердила обязательство по покупке еще пяти самолетов стоимостью $2 млрд по текущим ценам», — говорится в сообщении.

Заказ холдинга CargoLogic на 29 самолетов Boeing 777 Freighters оценивается в $9,8 млрд

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго», входящая в состав группы компаний «Волга-Днепр», является одним из крупнейших грузовых перевозчиков в мире. Авиаперевозчик специализируется на выполнении регулярных грузовых рейсов между Россией , Азией, Европой и Северной Америкой, а маршрутная сеть компании покрывает более 30 направлений по всему миру. Перевозки осуществляются через грузовой хаб авиакомпании на базе международного аэропорта Шереметьево . Флот перевозчика состоит из 18 грузовых самолетов Boeing 747F.