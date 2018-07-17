Ещё
В поисках пропавшего мужчины просят помочь жителей Войковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поисках пропавшего мужчины просят помочь жителей Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Без вести пропавшего молодого человека, которого последний раз видели выходящим с территории вуза на Ленинградском шоссе, разыскивает полиция. Сведений об Артуре Владимировиче Цибирове нет с 6 июля.
Как уточнили в УВД по Северному округу, студент после выхода из вуза направился к станции метро «Сокол» или «Войковская». Его приметы: на вид 18 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие, носит очки. Он был одет в темную ветровку, черный классический костюм, галстук, белую рубашку, черные классические туфли. Дата рождения Цибирова — 06.01.2000.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112). (ео)
Управа района Войковский: последние новости
На Зои и Александра Космодемьянских удалили незаконные объявления Статус центра развития профессий и профессиональных сообществ WorldSkills получил колледж в Войковском В 5-м Войковском проезде открыта школа для пациентов с сахарным диабетом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение