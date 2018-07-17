В поисках пропавшего мужчины просят помочь жителей Войковского

Без вести пропавшего молодого человека, которого последний раз видели выходящим с территории вуза на Ленинградском шоссе, разыскивает полиция. Сведений об Артуре Владимировиче Цибирове нет с 6 июля.

Как уточнили в УВД по Северному округу, студент после выхода из вуза направился к станции метро «Сокол» или «Войковская». Его приметы: на вид 18 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие, носит очки. Он был одет в темную ветровку, черный классический костюм, галстук, белую рубашку, черные классические туфли. Дата рождения Цибирова — 06.01.2000.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112). (ео)